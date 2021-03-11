Marketler saat kaçta açılıyor? Mart 2021 marketlerin çalışma saatleri bilgisi
Marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusu, pandemi süreci dolayısıyla pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Marketlerin açılış kapanış saatleri bilgisine göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor ve açılış kapanış saatleri nasıl? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Market ile bakkaların açılış ve kapanış saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu. 2 Mart'ta başlayan normalleşme ile beraber, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki market, manav, kasapların çalışma saatleri güncellendi. Alınan karara göre, market, manav, kasap, berber, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki bu illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, illerin risk grubuna göre kademeli olarak kısıtlamaların esnetileceği kararlaştırılmıştı.
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MARKET VE BAKKALLAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
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Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.