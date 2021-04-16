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Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 07:04 | 

Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu güncel market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderildi. Genelgede pek çok alandaki kısıtlamalara değinilmiş. Öte yandan marketlerin çalışma saatine getirilen kısıtlamanın detayları da belli oldu. Peki, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

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Koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlem alınması ile ilgili genelgenin yayımlanması ile birlikte, marketlerin çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. En çok merak edilen ise çalışma saatine düzenleme getirilen marketlerin durumu. İşte, güncel hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri...

2HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

3HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

Bu bilgilere göre marketlerin hafta içinde saat 18.00'da kapanacağı ön görülüyor. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri için yeni bir açıklama yapılmadı.

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