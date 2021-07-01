Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market ve bakkal çalışma saati değişti mi? 1 Temmuz'dan sonra market çalışma saatleri için açıklama

MARKETLER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK? Genelgede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;



Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.



Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirlenecek.