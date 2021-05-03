Marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti: Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Tam kapanma dönemiyle birlikte marketlerin çalışma düzeninde de değişikliğe gidildi. Yeni genelgeye göre bazı marketler, 6 gün hizmet verecek. Marketlerin çalışma günleri ve saatlerini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi marketlerin çalışma saatleri...
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Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatlerine yönelik soru işaretleri yayınlanan genelgeyle giderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tam kapanmada marketler, bakanlığın belirlediği saat aralığında açık olabilecek. Marketlerin çalışma saatleri zincir ve normal market türlerine göre hafta sonu farklılık gösterebilecek. Yasağa göre, pazar günleri zincir marketler kapalı olacak.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süre zarfında marketlerin çalışma saatlerinde de kısıtlamaya gidildi.
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Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek.
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İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.