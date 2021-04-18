Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi-hafta sonu market çalışma saatleri
Marketlerin açılış kapanış saatleri, hafta içi ve hafta sonlarına göre farklılık gösteriyor. Sokağa çıkma yasağının uzun bir süreci kapsadığı hafta sonunda marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi-hafta sonu market çalışma saatleri
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1
Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı günlerinde saatlerine sınırlama getirildi. belirli saatlerde hizmet veriyor. Hafta sonu marketler 10.00'da açılıyor, saat 17.00'de kapatılıyor. Marketlerin online siparişleri de aynı süre içerisinde teslim etmesi zorunluluğu bulunuyor.
2
Sokağa çıkma kısıtlamasının tüm günü kapsadığı cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).
3
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.
4
HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.