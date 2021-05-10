Bayramda marketler açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalıyor? Bayramda marketler açık mı? İşte marketlerin durumu
Haftanın ilk gününde marketlerin açılış-kapanış saatleri yeniden gündeme geldi. Öte yandan marketlerin bayram mesaisi merak konusu oldu. 17 sürecek tam kapanmada marketlerin çalışma süresiyle ilgili olarak da açıklama yapılmıştı. Peki, bayramda marketler açık mı? Mevcut uygulamada marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalıyor?
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Marketlerin açılış kapanış saatlerinin yanı sıra bayram mesaisi de merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Peki, 3 günlük Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı? Marketler tam kapanma döneminde saat kaça kadar hizmet veriyor?
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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor.
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GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
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MARKETLER BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?
Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.