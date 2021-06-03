Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri
Hafta içi ve hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri, 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası yeniden gündeme geldi. Kademeli normalleşme süreciyle marketlerin çalışma saatleri de düzenlendi. Marketler hafta içi ve hafta sonu farklı saat aralıklarında hizmet veriyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri
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1
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana sırasıyla uygulan kısmi kapanma, tam kapanma ve kademeli normalleşme tedbirleri ile birlikte marketlerin çalışma saatleri ve düzeninde de revizelere gidildi. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar belirli saatlerde hizmet verebilecek.
2
Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar hizmet verebilecek. Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.
3
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
4
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.