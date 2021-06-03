Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri

Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar hizmet verebilecek. Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.