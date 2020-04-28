Genellikle hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma yasağı kararları ardından en çok araştırılan konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikamet eden vatandaşlar, 1 Mayıs itibariyle başlayacak yasak öncesi marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Müşterisi oldukları marketin çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler, internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros saat kaçta açılıyor/kapanıyor?