Marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının yapılacağını açıklaması ardından gözler bir kez daha marketlerin çalışma durumuna çevrildi. Yasak öncesinde ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, marketlerin saat kaçta açılıp kapandığını merak ediyor. Peki, arketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri
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1
Genellikle hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma yasağı kararları ardından en çok araştırılan konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikamet eden vatandaşlar, 1 Mayıs itibariyle başlayacak yasak öncesi marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Müşterisi oldukları marketin çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler, internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
2
Sokağa çıkma yasağı kararı öncesinde marketler, daha önce Corona virüsü önlemleri kapsamında belirlenen sabit saatlerde çalışıyor. Yeni tip Corona virüsü (Kovid-19) önleme tedbirleri çerçevesinde her gün milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını giderdiği marketlerin çalışma saatlerinde de bir takım düzenlemelere gidilmişti.
3
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAPANIYOR?
Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
4
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.