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Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 08:02,

Marketler saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK, Carrefour, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketlerin çalışma saatleri Ramazan Bayramı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bu yıl Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, ihtiyaçlarını önceden karşılamak amacıyla marketlerin açılış kapanış saatini inceliyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK, Carrefour, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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Ülkemizde Corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri değişmişti. İçişleri Bakanlığı, valiliklere marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge göndermişti. Mart ayından bu yana saatleri değişen ve sokağa çıkma yasağı kapsamındaki günlerde kapalı tutulan marketlerin saat kaçta açılıp kapandığına yönelik sorular devam ediyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK, Carrefour, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

2MARKETLERİN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
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MARKETLERİN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

3MARKETLERDE KİŞİ SAYISINA KISITLAMA
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MARKETLERDE KİŞİ SAYISINA KISITLAMA

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

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