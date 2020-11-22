Marketler saat kaçta açılıyor? 2020 market açılış ve kapanış saatleri

Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-¬20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.



Bu doğrultuda ilk uygulama, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ¬içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel¬-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.



