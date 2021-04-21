Marketler saat kaçta açılacak? Marketler saat kaçta kapanıyor? İşte güncel hafta içi market çalışma saatleri
Kısmı kapanma devam ederken, pek çok yer gibi marketlerde de bir takım önlemler alındı. Bunlardan biri de çalışma saatlerine yönelik. Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatleri değişen marketlerin yeni açılış kapanış saatleri insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Market çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Marketlerin yeni çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yanıt bulmuştu. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler hafta içi belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet veriyor. İşte, en güncel hafta içi market çalışma, açılış/kapanış saatleri...
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HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadelerine yer verildi.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.
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HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ
Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Bu bilgilere göre marketlerin hafta içinde saat 18.00'da kapanacağı ön görülüyor. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri için yeni bir açıklama yapılmadı.