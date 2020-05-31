Marketler saat kaçta açılacak? BİM ŞOK A101 MİGROS güncel çalışma saatleri

1 Haziran Pazartesi günü (bugün) marketlerin saat kaçta açık olacağı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Özellikle zincir marketlerin bugün saat kaçta açıldığını ve akşam saat kaça kadar hizmet vereceğini merak eden pek çok vatandaş, günün ilk saatlerinden itibaren araştırmalarına hız verdi. İşte, ŞOK A101 BİM MİGROS ve tüm marketlerin güncel çalışma saatleri....