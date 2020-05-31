Marketler saat kaçta açılacak? BİM ŞOK A101 MİGROS güncel çalışma saatleri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 29 Mayıs Cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının, sona ermesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de market çalışma saatleri oldu. Marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete gidecek. Peki, marketler saat kaçta açılacak?
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1 Haziran Pazartesi günü (bugün) marketlerin saat kaçta açık olacağı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Özellikle zincir marketlerin bugün saat kaçta açıldığını ve akşam saat kaça kadar hizmet vereceğini merak eden pek çok vatandaş, günün ilk saatlerinden itibaren araştırmalarına hız verdi. İşte, ŞOK A101 BİM MİGROS ve tüm marketlerin güncel çalışma saatleri....
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Sokağa çıkma yasağında market alışverişi gibi temel ihtiyaçlarını alamayan vatandaşlar, yasağın kalkmasının hemen ardından market çalışma saatlerini sorgulamaya başladı.
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İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti.
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Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
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Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
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İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
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Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.