Marketler saat kaça kadar açık? Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101 saat kaçta kapanıyor?
Corona virüsü önlemleri kapsamında market çalışma saatlerine düzenleme getirilmişti. İhtiyaçlarını karşılamak için müşterisi oldukları marketleri ziyaret edecek olan vatandaşlar, marketin açılış-kapanış saatlerini merak ediyor. Peki, Marketler saat kaça kadar açık? Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101 saat kaçta kapanıyor?
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1
İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği genelgeyle 81 ildeki marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı da düzenlendi. Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler belirtilen saatlerde açılıp kapatılacak. Peki, marketler saat kaça kadar açık? Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101 saat kaçta kapanıyor?
2
Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
3
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.