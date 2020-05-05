Marketler saat kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti. Bir süredir devam eden bu uygulama neticesinde marketlerin yeni çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? Marketler saat kaça kadar açık?
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İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı yeni genelge, marketlerde uygulamaya konuldu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, yönelik ek genelge göndermişti. İşte, BİM ŞOK A101 Migros güncel çalışma saatleri...
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Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
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Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
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İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
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Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.
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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.