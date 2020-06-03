Marketler saat kaça kadar açık? A101, Migros, ŞOK, BİM, Carrefour açılış-kapanış saatleri
Sokağa çıkma yasağı kararlarıyla birlkte marketlerin çalışma saatleri de sık sık gündeme geliyordu. Olası bir sokağa çıkma yasağı kararı öncesinde ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, 'marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte A101, Migros, ŞOK, BİM, Carrefour açılış-kapanış saatleri
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1
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İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti.Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
2
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, marketlerin çalışma saatlerine düzenleme getirilmişti ancak sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde hem marketler hem de bakkallar kapalı tutuluyordu.
3
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Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
4
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Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.