Gündem Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 20:51 , 15 Mayıs 2020 - 20:51

Marketler saat bu akşam kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros, Correfou kaçta kapanıyor? 16 Mayıs'ta açık mı?

Marketler kaça kadar açık? sorusu, sokağa çıkma yasağı öncesi yanıtı araştırılan konulardan oldu. İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00’de başlayacak yasağın detaylarını belli oldu. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında marketlerin kaça kadar çalışacağı sorgulanıyor. Daha önceki uygulamalarda marketlerin çalışma durumu ve saatleriyle ilgili farklı kararlar alınmıştı. Peki, bu akşam marketler kaça kadar çalışacak? Marketler kaçta kapanıyor? İşte, marketlerin çalışma saatleri...