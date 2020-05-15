Marketler saat bu akşam kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros, Correfou kaçta kapanıyor? 16 Mayıs'ta açık mı?
Marketler kaça kadar açık? sorusu, sokağa çıkma yasağı öncesi yanıtı araştırılan konulardan oldu. İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00’de başlayacak yasağın detaylarını belli oldu. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında marketlerin kaça kadar çalışacağı sorgulanıyor. Daha önceki uygulamalarda marketlerin çalışma durumu ve saatleriyle ilgili farklı kararlar alınmıştı. Peki, bu akşam marketler kaça kadar çalışacak? Marketler kaçta kapanıyor? İşte, marketlerin çalışma saatleri...
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1
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Marketlerin bugünkü ve 18-19 Mayıs tarihli çalışma durumu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurması ardından yayınlanan genelge ile marketlerin çalışma durumu hakkında da bilgi verilmişti. Genelgeye göre bugün marketler genel uygulamaya göre daha geç kapanacak Peki, marketler saat kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros, Correfou kaçta kapanıyor? 18-19 Mayıs'ta marketler açık mı?
2
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Marketler kaça kadar açık olacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
3
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Hafta sonu marketler açık mı?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.
4
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Pazartesi ve salı marketler çalışıyor mu?
Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.