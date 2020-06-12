Hafta sonu öncesi, haftanın son iş gününde market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Marketlerin saat kaçta iş başı yaptığını merak eden vatandaşlar, bu kapsamdaki bilgileri internetten sorguluyor. Peki, marketler ne zaman, saat kaçta açılıyor?
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'Marketler saat kaçta açılıyor?' sorusu, haftanın son gününde vatandaşların merak ettiği bir detay oldu. Rutin market alışverişlerini yaparak temel ihtiyaçlarını gidermek isteyen pek çok kişi, özellikle zincir marketlerin çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, güncel market çalışma saatleri...
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GÜNCEL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti.
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Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
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Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
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İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
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Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.