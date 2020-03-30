Marketler ne zaman açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, saat kaçta kapanıyor? İşte, marketlerin çalışma saatleri
Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri kapsamında, marketlerin çalışma saatlerine düzenleme getirilerek marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına sınırlama getirilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, hayata geçirilen uygulamanın ardından, market alışverişi yapacak olanlar, marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin değişmesiyle, marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Marketler ne zaman açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, saat kaçta kapanıyor? İşte, marketlerin çalışma saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelde ile market çalışma saatlerine bir takım düzenlemeler getirildi. Marketlerin çalışma saatlerine ilişkin yapılan düzenlemenin ardından, BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin müşterileri marketlerin kaçta kapanacağını öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Peki, marketler saat kaçta kapanıyor? İşte, "Marketler sabah kaçta açılıyor?" sorularının yanıtını araştıranlar için detaylar.
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MARKETLER NE ZAMAN AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
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GENELGE ÖNCESİ MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece cuma günleri cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.
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ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.
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BİM hafta içi her gün saat 09.00’da açılır ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Bim Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.