Marketler ne zaman açılacak? Marketler sabah saat kaçta açılıyor?
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından yarın sabah saatlerimden itibaren marketlere giderek temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar da araştırmalarına hız verdi. Özellikle zincir marketlerin sabah saat kaçta müşteri almaya başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, marketler ne zaman açılacak? Marketler sabah saat kaçta açılıyor?
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1
Market çalışma saatleri, vatandaşların bir numaraları gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağının bu gece yarısı sona ermesinin ardından, yarın sabah saatlerinden itibaren marketlere giderek ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapacak vatandaşlar, şimdiden marketlerin açılış saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, marketlerin açılış saati hakkında ayrıntılar...
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Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
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İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
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MARKETLERDE MASKE ZORUNLU MU?
Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.