Gündem Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 09:57 | 30 Nisan 2021 - 09:59

Marketler ne zaman açık olacak? Tam kapanmada marketler kaçta kapanacak? İşte tam kapanma market çalışma saatleri

Türkiye'de Pazartesi günkü kabine toplantısında alınan kararlar uyarınca tam kapanma dönemi başladı. Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülen tam kapanma dönemindeki düzenleme ve yasakların ayrıntıları da netleşiyor. Bu hususta en çok merak edilenlerden biri de marketlere dair olan düzenlemelerdi. Peki, tam kapanmada marketler saat kaçta kapanacak? Marketler saat kaça kadar açık olacak?