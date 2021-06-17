Marketler kaçta kapanıyor, hafta sonu marketler kaçta açılıyor? 18-20 Haziran hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saati
Marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile değişti. Kademeli normalleşmenin ikinci etabında sokağa çıkma yasağının hafta içi saat 22.00'da başlaması hafta sonunda ise yalnızca pazar günü gündüz geçerli olacağını bildirilmesinin ardından, marketlerin kapanış saati daha ileriye alındı. 18 Haziran Cuma günü marketler saat sabah 10.00'de açılacak. Pazar günleri ise marketler 17.00 saatine kadar faaliyet gösterecek. Peki, marketler kaçta kapanıyor, hafta sonu marketler kaçta açılıyor? İşte, milyonların merak ettiği 18-20 Haziran hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatinin detayları.
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1
Marketler kaçta kapanıyor sorusu market alışverişlerine yön verecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu gönderdiği genelge ile bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların pazar günleri 10.00-17.00 saatlerinde çalışacağı bildirildi. Sokağa çıkma yasağında yapılan güncelleme ile beraber hafta içleri marketlerin 20.00'ye kadar çalışması kararı alındı. Öte yandan pazar günleri zincir ve süper marketler dahil zorunlu temel ihtiyaçların haricinde ürün satılmayacak.
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HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar faaliyetlerine devam edebilecekler. Pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
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HAFTA SONU (PAZAR GÜNÜ) MARKETLER HANGİ SAATLERDE AÇIK?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
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Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.
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Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
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Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.