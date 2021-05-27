Marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 27-28 Mayıs BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri

Marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusu yanıt buldu. Genelgeye göre belirlenen marketler hafta içi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu ile vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Marketlerin çalışma saatleri için genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı, hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Buna göre hafta sonu akşam 17.00'a kadar açık olabilecek marketler, hafta içi ise akşam saatlerine kadar hizmet verebilecek. Peki, hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, genelgeden detaylı bilgiler