Marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 27-28 Mayıs BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri
Marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu İçişleri Bakanlığı genelgesi ile cevap buldu. Marketlerin çalışma saatleri bilgisine göre sabah sabah erken saatlerde alışverişe çıkacak olan vatandaşlar, akşam saatleri için de marketler saat kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre marketlerin çalışma saatleri hakkında merak edilen detaylar
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Marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusu yanıt buldu. Genelgeye göre belirlenen marketler hafta içi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu ile vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Marketlerin çalışma saatleri için genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı, hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Buna göre hafta sonu akşam 17.00'a kadar açık olabilecek marketler, hafta içi ise akşam saatlerine kadar hizmet verebilecek. Peki, hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, genelgeden detaylı bilgiler
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MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Diğer günlerde ise marketler 20.00'a kadar açık bulunabilecek.
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Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
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Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.
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Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.