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Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 08:48 | 

Marketler kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaça kadar açık?

Marketler kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor sorusu, ŞOK, BİM, A101 gibi zincir marketler başta olmak üzere tüm marketler için merak ediliyor. Marketlerin açılış kapanış saatleri konusunda genelge ile detaylı bilgilendirmede bulunan İçişleri Bakanlığı, belirtilen saat aralığı dışında mahalle bakkalları da dahil olmak üzere marketlerin açık olamayacağını bildirdi. Peki, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusuna alacakları yanıtla birlikte harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında bilgileri sorguluyor. Hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin tam kapanma borunca aynı saatlerde hizmet verecek olan marketler, 7 Mayıs itibariyle sadece zorunlu temel ihtiyaçları satabilecek. Peki, marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Marketler kaça kadar açık sorusu 1 Mayıs Cumartesi günü gündemde yer almaya devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul'da marketler kaçta kapanıyor sorusuna alacağı cevaba göre hareket edecek olan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.

Marketler, hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin 10.00'da açılıp 17.00'a kadar açık kalabilecek. Bu süreçte evin en yakınındaki markete gitme zorunluluğu bulunacak. Evinden uzak marketlere giden kişiler, tespit edilmesi halinde cezai işleme çarptırılabilecek.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

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Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

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