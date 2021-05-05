Marketler kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK? Marketler kaça kadar açık sorusu 1 Mayıs Cumartesi günü gündemde yer almaya devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul'da marketler kaçta kapanıyor sorusuna alacağı cevaba göre hareket edecek olan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.



Marketler, hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin 10.00'da açılıp 17.00'a kadar açık kalabilecek. Bu süreçte evin en yakınındaki markete gitme zorunluluğu bulunacak. Evinden uzak marketlere giden kişiler, tespit edilmesi halinde cezai işleme çarptırılabilecek.