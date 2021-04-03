Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değişti

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı; Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine bu süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar, araç kullanmadan yürüme mesafesindeki yerlere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilecek.



GAZETE BAYİLERİ DE AÇIK



Yasağın uygulanacağı cumartesi ve pazar günlerinde gazete bayileri de saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın bayilerde gazetelerini alabilecekler.