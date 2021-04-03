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Haber Giriş: 03 Nisan 2021 - 19:23 | 

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değişti

Marketlerin açılış ve kapanış saati, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilmesinin ardından yeniden değişti. Yüksek risk grubunda yer alan 12 ilde pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanırken, kırmızı kategoride yer alan 58 ilde kısıtlama cumartesi ve pazar günü geçerli olacak. Alınan kararın ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile milyonların merak ettiği marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusu da yanıt buldu. Sokağa çıkma yasağı olan illerde hafta sonu marketler saat 10.00'da açılacak. İşte, hafta sonu market çalışma saatleri.

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Marketlerin hafta sonu çalışma saatleri son gelişmeler ile 81 ilde takip ediliyor. Normalleşmede yeni kararların devreye girmesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı 58 ilde cumartesi ve pazar gününü kapsayarak başladı. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması adında cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerde market ve bakkallar 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere hizmet verecek. Öte yandan online sipariş teslimleri de yine bu süre içerisinde yapılacak.

2HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı; Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine bu süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar, araç kullanmadan yürüme mesafesindeki yerlere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

GAZETE BAYİLERİ DE AÇIK

Yasağın uygulanacağı cumartesi ve pazar günlerinde gazete bayileri de saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın bayilerde gazetelerini alabilecekler.

3HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILACAK

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edeceği bildirildi. Dolayısı ile hafta içi marketlerin çalışma saatleri için yeni bir açıklama yapılmadı.

Daha önce hafta içi marketin çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtilmişti.

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