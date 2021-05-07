Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hafta sonu (8-9 Mayıs) marketlerin çalışma saatleri güncellendi

BU ÜRÜNLER SATILMAYACAK! Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.



7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.