Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hafta sonu (8-9 Mayıs) marketlerin çalışma saatleri güncellendi
Marketlerin çalışma saatleri tam kapanma genelgesi ile İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Genelgede vatandaşların belirli saatlerde temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışveriş yapabileceği belirtilirken, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünlerinin satılacağının altı çizildi. Temel ihtiyaç harici ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek. Zincir ve süper marketler pazar günleri kapalı olacak. Peki, marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, 8-9 Mayıs hafta sonu marketlerin çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı tam kapanma süreci devam ederken son gelişmeler ile takip ediliyor. Özellikle 7 Mayıs’tan itibaren marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanması ile hafta sonu temel ihtiyaçlarını karşılamak adına markete gidecek olan vatandaşlar genelgede yayınlanan hususlara odaklandı. Bakkal, market, fırın gibi yerler tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar ikametlerindeki en yakın marketlere bu süre içerisinde gidip gelebilecek.
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MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK KAÇTA AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre, Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Zincir ve süper marketler daha önce belirtildiği gibi pazar günleri kapalı kalacak.
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Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar haricinde ürün satışı yasak olacak.
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MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni tedbirler alındı.
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BU ÜRÜNLER SATILMAYACAK!
Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
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Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.
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Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.