Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu market açılış ve kapanış saatleri
Marketlerin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler geçtiğimiz günlerde açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detayları belli olan bu tedbirler içerisinde market çalışma saatleri ile ilgili açıklama da yer alıyor. Peki hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yoğun ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açıklandı. Genelge içerisindeki tedbirler 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketlerin açılış saati ve kapanış saati değişti. Marketler artık saat 10.00 itibari ile açılıyor. İşte çalışma saatleri
2
Abone Ol
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.