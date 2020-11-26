Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu market açılış ve kapanış saatleri

Hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yoğun ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açıklandı. Genelge içerisindeki tedbirler 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketlerin açılış saati ve kapanış saati değişti. Marketler artık saat 10.00 itibari ile açılıyor. İşte çalışma saatleri