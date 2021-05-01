Marketler kaçta açılıyor? 1 Mayıs marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

Marketler kaça kadar açık sorusu 1 Mayıs Cumartesi günü gündemde yer almaya devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul'da marketler kaçta kapanıyor sorusuna alacağı cevaba göre hareket edecek olan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, marketler saat kaçta kapanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler