Marketler kaçta açılıyor? 1 Mayıs marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri
Marketlerin çalışma saatleri, tam kapanma dolayısıyla merakla araştırılan husus olmaya devam ediyor. Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan binlerce vatandaş, İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayı araştırıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, tam kapanma kısıtlamalarının uygulandığı ve aynı zamanda resmi tatil olan 1 Mayıs Cumartesi günü marketlerin çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
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Marketler kaça kadar açık sorusu 1 Mayıs Cumartesi günü gündemde yer almaya devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul'da marketler kaçta kapanıyor sorusuna alacağı cevaba göre hareket edecek olan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, marketler saat kaçta kapanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Marketler, hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin 10.00'da açılıp 17.00'a kadar açık kalabilecek. Bu süreçte evin en yakınındaki markete gitme zorunluluğu bulunacak. Evinden uzak marketlere giden kişiler, tespit edilmesi halinde cezai işleme çarptırılabilecek.
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
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Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.