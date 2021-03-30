Marketler kaçta açılacak ve kaçta kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri güncellendi
Marketlerin çalışma saatleri, milyonları ilgilendiren Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar sonrası gündeme geldi. Normalleşmede geride kalan 4 haftanın ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağının kırmızı renkli illerde cumartesi ve pazar uygulanacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market, bakkal, kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre hafta sonu marketler saat 10.00'da açılacak. İşte, hafta sonu ve hafta içi marketlerin açılış kapanış saatleri.
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Marketlerin kaça kadar çalıştığı, son düzenlemelerin ardından öne çıkan başlıklardan oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle hafta sonu bazı illerde marketlerin çalışma saatleri güncellendi. Alınan karara göre, sokağa çıkma yasağı olan illerde cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu sürede marketler online siparişlerini de müşterilere teslim edebilecekler.
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HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."
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Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.
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HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?
Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edeceği bildirildi. Dolayısı ile hafta içi marketlerin çalışma saatleri için yeni bir açıklama yapılmadı.
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Daha önce hafta içi marketin çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtilmişti.