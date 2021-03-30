Marketler kaçta açılacak ve kaçta kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri güncellendi

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;



Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."