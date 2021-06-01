Marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve yaklaşık 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamaları ile pek çok alanda yeni düzenlemeleri ilan etti. En çok merak edilenlerden biri ise marketlerin çalışma saatleri oldu. İşte, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri...