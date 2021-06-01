Marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. Peki, marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve yaklaşık 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamaları ile pek çok alanda yeni düzenlemeleri ilan etti. En çok merak edilenlerden biri ise marketlerin çalışma saatleri oldu. İşte, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri...
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1 Haziran sonrası market çalışma saatleri hakkında henüz bir bilgi yok. İçişleri Bakanlığı'nın bu gece yarısından sonrası yayımlayacağı genelge ile söz konusu durumda bilgilerin netleşeceği tahmin ediliyor.
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MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
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Diğer günlerde ise marketler 20.00'a kadar açık bulunabilecek.