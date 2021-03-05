Marketler kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri (açılış/kapanış)
Marketlerin kaça kadar açık olduğu cumartesi günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1 Mart’ta alınan normalleşme kararlarıyla birlikte marketlerin çalışma saatlerine de güncelleme getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede de marketlerin çalışma saatleri kesinleşti. Peki, marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu marketler saat kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri
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Kabine toplantısında alınan kararla koronavirüs salgını sürecinde çalışma saatleri azaltılan marketlerin mesai saatleri değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre mesai saatlerine sınırlama getirilen marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri vatandaşlarla paylaşıldı.
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Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
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Sokağa çıkma yasağının pazar günleri devam edeceği illerde marketler saat 10.00-17.00 arası hizmet verecek.