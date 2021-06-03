Marketler kaça kadar açık? Hafta sonu ve hafta içi marketler kaçta açılıyor? 5-6 Haziran market çalışma saatleri
Marketlerin çalışma saatleri yeni normalleşme ile birlikte yeniden düzenlendi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günde bakkal, marketlerin saat 10.00'da faaliyete başlayacağı bildirildi. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde temel ihtiyaçların haricinde ürün satılmayacak. Peki, marketler kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor? İşte,5-6 Haziran marketlerin güncel açılış ve kapanış saati hakkında detaylar.
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1
Marketler kaçta açılıyor, sorusu İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelge ile yanıt buldu. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasakları ile beraber marketlerle ilgili de yeni kararlar alındı. Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar faaliyetlerine devam edebilecekler.
2
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
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Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.
4
HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar hizmet verebilecek.
5
Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
6
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.