Marketler kaça kadar açık? Bugün marketler saat kaçta kapanıyor? Şok, A101, BİM 30 Nisan marketlerin kapanış saatleri
Marketler kaça kadar açık sorusu gün sonuna doğru gündemde yer alıyor. Tam kapanmanın 30 Nisan tarihinde resmen başlaması olması dolayısıyla bugün marketler saat kaçta kapanacak ve saat kaça kadar açık olacak sorularına yanıt arayan vatandaşlar, bu detaylara göre alışverişlerini tamamlayacak. BİM, A101 ve Şok gibi zincir marketler başta olmak üzere tüm bakkal ve marketlerin saat kaçta kapanacağı, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacak. Peki, bugün marketler saat kaçta kapanacak? İşte, marketler saat kaçta kapanacak ve saat kaça kadar açık sorusunun cevabı
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Bugün marketler saat kaçta kapanıyor sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Marketler saat kaçta kapanıyor sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, tam kapanma dolayısıyla güncellenen market çalışma saatlerinin bugün itibariyle mi geçerli olup olup olmadığını sorguluyor. Peki, bugün marketler saat kaçta kapanıyor? İşte, BİM, A101 ve Şok kapanış saatleri için İçişleri Bakanlığı genelgesinden alınan bazı bilgiler
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BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Marketler 30 Nisan itibariyle ise 10.00'da açılıp 17.00'a kadar açık kalabilecek. Bu süreçte evin en yakınındaki markete gitme zorunluluğu bulunacak.
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TAM KAPANMADA MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
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Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
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Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.