Marketler bugün ve yarın saat kaça kadar açık? BIM, ŞOK, A 101, MİGROS, CAREFOUR çalışma saatleri
Marketler bugün saat kaça kadar açık sorusu sokağa çıkma yasağı öncesinde en merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugünden itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin belirli bir saat kadar açık kalmasına müsade edilmişti. Peki bugün marketler saat kaçta kadar açık kalacak? İşte detaylar
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Genellikle hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma yasağı kararları ardından en çok araştırılan konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikamet eden vatandaşlar, 1 Mayıs itibariyle başlayacak yasak öncesi marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Müşterisi oldukları marketin çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler, internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
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Sokağa çıkma yasağı kararı öncesinde marketler, daha önce Corona virüsü önlemleri kapsamında belirlenen sabit saatlerde çalışıyor. Yeni tip Corona virüsü (Kovid-19) önleme tedbirleri çerçevesinde her gün milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını giderdiği marketlerin çalışma saatlerinde de bir takım düzenlemelere gidilmişti.
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İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
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MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
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Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
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02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.