Marketler bugün saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
Dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasına kısa bir süre kalan ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar marketlerin durumunu merak ediyor Corona virüsü tedbirleri kapsamında 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Daha önceki uygulamalarda marketlerin çalışma durumu ve saatleriyle ilgili farklı kararlar alınmıştı. Peki, marketler bugün saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
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4 gün olarak uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00’de başlayacak yasağın detaylarını bildirdi. Peki, marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Hafta sonu marketler açık mı? Pazartesi ve salı marketler çalışacak mı?
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Marketler kaça kadar açık olacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
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Hafta sonu marketler açık mı?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.
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Pazartesi ve salı marketler çalışıyor mu?
Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.