Gündem Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 09:23 , 15 Mayıs 2020 - 09:24

Marketler bugün saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasına kısa bir süre kalan ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar marketlerin durumunu merak ediyor Corona virüsü tedbirleri kapsamında 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Daha önceki uygulamalarda marketlerin çalışma durumu ve saatleriyle ilgili farklı kararlar alınmıştı. Peki, marketler bugün saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?