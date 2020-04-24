Marketler bugün saat kaça kadar açık? Marketler saat kaçta kapanacak?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların en çok merak edildiği konulardan biri de marketlerin çalışma durumu oldu. Temel ihtiyaçları için marketlere gidecek olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı sürerken marketlerin durumunu araştırıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...