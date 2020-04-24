Marketler bugün saat kaça kadar açık? Marketler saat kaçta kapanacak?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kalırken vatandaşların araştırmaları da sürüyor. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı süresinde marketlere gidilip gidilemeyeceği konusunda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle marketlerin çalışma saatleri hakkındaki son kararını açıklamıştı. Peki, sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Marketler bugün saat kaça kadar açık? Marketler saat kaçta kapanacak?
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1
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların en çok merak edildiği konulardan biri de marketlerin çalışma durumu oldu. Temel ihtiyaçları için marketlere gidecek olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı sürerken marketlerin durumunu araştırıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...
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MARKETLER BUGÜN AÇIK
Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.
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Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
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HAFTA SONU KAPALI
25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.
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Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.
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23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.