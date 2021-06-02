Marketler bugün saat kaça kadar açık? Marketler akşam saat kaçta kapanıyor? İşte hafta içi market kapanış saati!
Akşam saatleri ile birlikte market çalışma saatleri gündem oldu. 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki, marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar hizmet veriyor? İşte, Marketlerin açılış-kapanış saatleri...
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Marketlerin çalışma saatleri için detaylar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve yaklaşık 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamaları ile pek çok alanda yeni düzenlemeleri ilan etti. En çok merak edilenlerden biri ise marketlerin çalışma saatleri oldu. İşte, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri...
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MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
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Diğer günlerde ise marketler 20.00'a kadar açık bulunabilecek.
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Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
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Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.