Marketler bugün saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101, Migros, ŞOK, BİM, Carrefour kapanış saatleri

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.



İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti. Genelgeye göre, sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı günlerde il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.