Marketler bugün saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101, Migros, ŞOK, BİM, Carrefour kapanış saatleri
Marketlerin bugün saat kaçta kapanacağı sokağa çıkma yasağı ardından merak konusu oldu. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler belli bir saate kadar hizmet verek. Peki, marketler bugün saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101, Migros, ŞOK, BİM, Carrefour kapanış saatleri
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1
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti. Genelgeye göre, sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı günlerde il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
2
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, marketlerin çalışma saatlerine düzenleme getirilmişti ancak sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde hem marketler hem de bakkallar kapalı tutuluyordu.
3
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Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
4
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Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.