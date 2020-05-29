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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 09:33,

Marketler bugün kaça kadar açık? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 15 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge gönderdi. Bu genelgeye göre 29 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecekler. Peki sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK açık olacak mı?

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Marketlerin bugün kaça kadar açık olacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi ile yanıt buldu. Bu kısıtlamaya göre marketler bugün saat 23:00’a kadar açık olacaklar. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecekler. İşte detaylar…

MARKETLER BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge gönderdi.
Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

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Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Pazar günü ise marketler kapalı olacak.

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