Marketler bugün (bayramda) açık mı? Marketler bayramda hangi saatler arasında açık? Marketlerin açılış-kapanış saatleri

Yasaklarda market çalışma saatleri de yeniden revize ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın tam kapanma sürecinde dahil edilmesiyle birlikte "Marketler bayramda açık mı?" soruları gündeme geldi. Marketlerin açılış-kapanış saatleri alınan karar gereği değiştirilmiş, kısıtlı bir süreye çevrilmişti. Peki, yasaklarda marketler kaça kadar açık? Marketler bayramda açık mı? İşte marketlerin çalışma saatleri



Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ilk gününe saatler kala marketlerin çalışma durumu merak konusu oldu. 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda tam kapanma önlemlerinin devam etmesi sebebiyle vatandaşlar, marketlerin açık olup olmadığı, kaça kadar hizmet vereceği sorularına yanıt arıyor.