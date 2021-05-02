Marketler bugün açık mı? Pazar günü hangi marketler açık? İşte marketlerin çalışma günleri ve saatleri
Marketlerin çalışma günlerine ve saatlerine kısıtlama getirildi. Tam kapanma dönemiyle ilgili yayınlanan genelgeye göre, bazı marketler pazar günü hizmet veremeyecek. Peki, marketler bugün açık mı? Pazar günü hangi marketler açık? İşte marketlerin çalışma günleri ve saatleri...
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tam kapanmada marketler, bakanlığın belirlediği saat aralığında açık olabilecek. Marketlerin çalışma saatleri zincir ve normal market türlerine göre hafta sonu farklılık gösterebilecek. Yasakta zincir marketler hafta sonu pazar günü kapalı tutulacak.
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TAM KAPANMADA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre;Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.
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MARKETLER İÇİN GENELGE YAYINLANDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi;
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.