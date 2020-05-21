Marketler bu akşam kaçta kapanacak, saat kaça kadar açık? ŞOK, Carrefour, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri
Ramazan Bayramı öncesinde marketlerin açılış kapanış saatleri araştırılan konulardan biri oldu. Bu yıl Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, ihtiyaçlarını önceden karşılamak amacıyla marketlerin açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde marketlerin bu akşam kaçta kapanacağı internetten inceleniyor. ŞOK, Carrefour, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri farklılık gösteriyor. Peki, marketler bu akşam kaçta kapanacak, saat kaça kadar açık? İşte, ŞOK, Carrefour, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri ...
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1
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Günün ilk ışıklarında marketlerin açılış saatini merak eden vatandaşlar havanın kararmasıyla birlikte kapanış saatini araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte mart ayında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge göndermişti. Marketler bugün saat kaça kadar açık? ŞOK, Carrefour, Migros, A101 marketleri saat kaçta kapanıyor?
2
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MARKETLERİN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
3
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MARKETLERDE KİŞİ SAYISINA KISITLAMA
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.