Marketler arefe günü ve bayramda açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Hafta içi ve hafta sonunda da marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.