Marketler arefe günü ve bayramda açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın tam kapanma sürecinde dahil edilmesiyle birlikte "Marketler arefe günü ve bayramda açık mı?" soruları gündeme geldi. Marketlerin açılış-kapanış saatleri alınan karar gereği değiştirilmiş, kısıtlı bir süreye çevrilmişti. Peki, marketler arefe günü ve bayramda açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri
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Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ilk gününe saatler kala marketlerin çalışma durumu merak konusu oldu. Arefe gününde ve 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda tam kapanma önlemlerinin devam etmesi sebebiyle vatandaşlar, marketlerin açık olup olmadığı, kaça kadar hizmet vereceği sorularına yanıt arıyor.
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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.
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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Hafta içi ve hafta sonunda da marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.
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AİLECE MARKETE GİTMEK YASAK
Genelgede dikkat çeken detaylardan bir tanesi de marketlerle ilgili. "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak" denilen ilgili maddede, parantez içerisinde "Markete ailece gidilmesi gibi" ifadesi de yer alıyor.