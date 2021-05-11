Marketler akşam kaçta kapanıyor ve sabah saat kaçta açılıyor? Marketlerin çalışma saatleri genelge ile düzenlendi

Marketlerin kapanış saati, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte gündemde yer alıyor. Marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı tam kapanma döneminde takip ediliyor. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma döneminde market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerler belirli saatlerde hizmet verecekler. İkamet ettikleri en yakın markete gidecek olanların araç kullanmaması gerekecek. ŞOK, BİM, A101 gibi zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerin açılış ve kapanış saati alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin güncel çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.