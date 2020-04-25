Marketler açık mı? Bugün marketler açık olacak mı?
Ramazan ayının ikinci gününe, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününe girilirken marketler açık olacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Evlerinde bulunan ihtiyaçlar kapsamında bugün marketler açık olacak mı sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, edinecekleri bilgilere göre harekete geçecek. Peki, marketler açık mı olacak? İşte, bugün açık market var mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Bugün marketler açık olacak mı sorusu, çeşitli hususlarda ihtiyaçları bulunan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile ne zaman açık olacağını belirlediği marketler için vatandaşların araştırması sürüyor. Peki, bugün marketler açık olacak mı? İşte, o konu hakkında resmi bilgiler
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında bakkallar ve marketler 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günü kapalı olacak.
25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri açık olacak.
25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.)
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, insanların artık riski azaltmak için markete gitmeden önce ihtiyaç listesi hazırladığını, pek çok kişinin de internet üzerinden alışveriş yaptığını belirtti.
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla beraber tüketici alışkanlıklarının da büyük ölçüde değiştiğini söyledi.
Koronavarüs salgınına kadar Türkiye'de birçok tüketicinin listeyle alışveriş yapmadığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:
"Maalesef tüketicilerimizin çoğunun listeyle alışveriş yapma alışkanlığı bulunmuyordu. Kovid-19 salgını, tüketici alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdi. Artık tüketicilerin büyük bir kısmı gerek virüs kapma endişesinden gerekse daha az risk için ihtiyaçlarının listesini evde yaparak markete gidiyor. Önceden liste yapmadan markete giden vatandaşlar, şimdi markette gezerek alışveriş yapmayı değil ellerindeki listeye bakarak alışveriş yapmayı tercih ediyor. Yani vatandaşlar bir an önce alacaklarını alıp marketten ayrılmak istiyor. Virüsle beraber sık sık ve rahatça dışarı çıkma alışkanlığını kaybeden tüketiciler, artık acil ihtiyaçlarını belirliyor ve hiç vakit kaybetmeden alışverişini tamamlayıp marketten ayrılıyor."
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- "Virüs bizim yapamadığımızı yaptı"
Şahin, tüketicilere salgın öncesinde de hep listeyle alışveriş yapmaları uyarısında bulunduklarını belirterek, "Virüs bizim yapamadığımızı yaptı." dedi.
Listeyle alışverişin alışkanlık haline gelmesini temenni eden Şahin, "Zira gelişmiş ülkelere baktığımızda tüketici, listesini evde hazırlıyor. Daha sonra alışveriş merkezine ya da markete girdiğinde hiç sağa sola bakmadan alacağı ürünü alıyor ve doğruca kasaya gidiyor." diye konuştu.
- "İnternetten alışveriş oranı yüzde 80'e çıktı"
Salgınla beraber uzaktan ve internetten alışverişlerin de arttığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:
"Yine gelişmiş ülkelerden örnek verecek olursak, insanların birçoğu alacağı ürünün ayağına gelmesini istiyor. Birçok batı ülkesinde tüketicilerin yüzde 80'i ihtiyaçlarını internet üzerinden ve uzaktan satış yöntemiyle karşılıyor. Biz de ise salgından önce vatandaşların yalnızca yüzde 10'u internetten alışveriş yaparken, bu oran salgınla beraber yüzde 80'lere çıkmış durumda. Bu da risk almak istemeyen vatandaşların büyük bir kısmının internetten alışverişe yöneldiğini gösteriyor."