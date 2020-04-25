Marketler açık mı? Bugün marketler açık olacak mı?

Bugün marketler açık olacak mı sorusu, çeşitli hususlarda ihtiyaçları bulunan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile ne zaman açık olacağını belirlediği marketler için vatandaşların araştırması sürüyor. Peki, bugün marketler açık olacak mı? İşte, o konu hakkında resmi bilgiler



BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?



İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında bakkallar ve marketler 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günü kapalı olacak.



25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri açık olacak.



25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.



Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.)