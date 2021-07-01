Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 1 Temmuz sonrası market çalışma saatleri için açıklama
Marketlerin 1 Temmuz sonrası çalışma saatleri yeni normalleşme adımlarında belli oldu. Türkiye'de vaka sayılarının düşmesinin ardından üçüncü normalleşme dönemi 81 ilde hayata geçiriliyor. Sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının sona erdiği dönemle beraber İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede iş yerlerinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini bildirdi. Genelgeye göre, tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Peki, Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1 Temmuz'dan sonra marketlerin çalışma saatleri için güncellemeye gidildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde açılıp kapanacak. Alınan karara göre, zincir marketler ve bakkalların açılış ve kapanış saati kendi çalışma saatlerine göre belirlenecek.
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MARKETLER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?
Genelgede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;
Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.
Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirlenecek.
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Yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirilecek
Valilik ve kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde her bir iş kolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş tedbir, usul ve esasların ilgili iş yeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği vurgulanan genelgede, önümüzdeki dönemde vali ve kaymakamların koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği yoğunlaştırılmış denetimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.
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Genelgede, yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde iş yeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşları kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergileneceği, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyeceği belirtildi.