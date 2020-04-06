Market poşetlerini dezenfekte edin, bankamatikten eldivenle para çekin

Günde 1 saat güvenli bölgeye çıkın Dr. Buğra Buyrukçu; günlerce evde kalmanın insan psikolojisi üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere karşı da, “Mümkünse günde 1 saat güvenli bölgeye çıkın” önerisinde bulundu. Dr. Buyrukçu, “Evinizin, apartmanınızın bahçesinde, insan sirkülasyonunun az olduğu ya da hiç olmadığı saatte geçireceğiniz 1 saatlik vakit, size ve çocuklarınıza çok iyi gelecektir. Güneşli ve bol oksijenli hava sadece sağlığınızı değil psikolojinizi de rahatlatacaktır. Dışarı çıkmanız mümkün değilse, kafanızı camdan çıkarıp uzun uzun derin nefes almanız ve evinizi günlük havalandırmanız önemlidir” dedi.