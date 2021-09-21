Market cinayetinde son gelişmeler: Özkan çiftini kim öldürdü? Şüpheli Mehmet Kubilay Özel kimdir?
Kamuoyunda “market cinayeti” olarak bilinen Şenay – Hasan Hüseyin Özkan çiftinin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Vahşi bir cinayete kurban giden Özkan çiftinin kızları Begüm Özkan ve Ayser Özkan kardeşler, o dönemde aileye çok yakın olan Mehmet Kubilay Özel’den şüpheleniyor. Peki, Özkan çiftini kim öldürdü? Şüpheli Mehmet Kubilay Özel kimdir?
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6 Aralık 2018 tarihinden İzmir Selçuk'ta meydana gelen olayda Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti öldürüldü. İlk belirlemelere göre çivili sopa ya da demir çubukla işlendiği öne sürülen cinayetin faili ise henüz ortaya çıkmadı. Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 24 saat açık olan bir marketi işlettikleri öğrenilen çiftin öldürülme sebebi gizemini koruyor.
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Vahşi bir cinayete kurban giden Özkan çiftinin kızları da atv ekranlarında katili aramaya devam ediyor. Programda gözyaşı döken Begüm Özkan ve Ayser Özkan kardeşler, katilin ortaya çıkması için gösterdikleri çabayı anlattı. Olay sırasında Mehmet Kubilay Özel'in hiçbir ses duymamasına anlam veremeyen kız kardeşler, "Olay anında çığlıklar atılmaması mümkün değil. Cinayet anındaki sesi duymasalar bile sonrasında jandarma ve ambulans olay yerine gelince çıkan sesleri nasıl duymazlar" ifadelerini kullandı.
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Baba – oğul gürültüyü duymadı mı?
Market işleten çiftin yemeğini yediğini hatırlatan Muhittin Özel, bir kulağının hiç duymadığını açıkladı. Özel, "Ben duymadım. Duysaydım oğlumu hemen aşağıya gönderirdim" diye konuştu. Mehmet Kubilay Özel ise "Herkes gürültü olduğuna ve benim bunu duyduğuma emin. Ben duymadığımı nasıl ispatlayabilirim? Böyle bir şansım yok ama duymadım" dedi.