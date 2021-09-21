Market cinayetinde son gelişmeler: Özkan çiftini kim öldürdü? Şüpheli Mehmet Kubilay Özel kimdir?

Baba – oğul gürültüyü duymadı mı? Market işleten çiftin yemeğini yediğini hatırlatan Muhittin Özel, bir kulağının hiç duymadığını açıkladı. Özel, "Ben duymadım. Duysaydım oğlumu hemen aşağıya gönderirdim" diye konuştu. Mehmet Kubilay Özel ise "Herkes gürültü olduğuna ve benim bunu duyduğuma emin. Ben duymadığımı nasıl ispatlayabilirim? Böyle bir şansım yok ama duymadım" dedi.