Market çalışma saatleri: Migros, Şok, Carrefour BİM, A101, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Market çalışma saatlerine getirilen değişiklik ardından vatandaşlar müşteri oldukları marketin açılış-kapanış saatlerini araştırmaya başladı. 81 valiliğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hem marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı kısıtlandı hem de marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle marketler daha geç açılacak ve daha geç kapanacak. Peki,
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1
Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan önlemlerden biri de market çalışma saatleri oldu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi. Peki, marketlerin yeni çalışma saati aralığı kaçla kaç arası oldu? BİM, A101, Migros, Şok, Carrefour kaçta açılıp, kaçta kapanacak?
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Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
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İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
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Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.