Market çalışma saatleri: Marketler hafta sonu ve hafta içi hangi saatlerde açık? Cumartesi ve Pazar çalışma saatleri..
Koronavirüs önlemleri dahilinde zincir market, bakkal ve fırın gibi işletmelerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmeiş, tam kapanma döneminin sona ermesiyle saatlerde esneklik sağlanmıştı. Bu akşam yapılacak Kabine Toplantısının ardından iş yerlerinin çalışma saatlerinde değişiklik olup, olmayacağı merak ediliyordu. İşte marketlerin çalışma saatleri ve detaylar
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Son paylaşılan genelgeye göre 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Yani 2021 Pazar günü sokak yasağı tam gün olarak uygulanmaya devam ediyor.. Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak olan kısıtlama pazartesi günü saat 05:00’te sona ermiş olacak. Sokağa çıkma yasağının uzun bir zaman dilimini kapsadığı pazar ve cumartesi günü marketlerin açılış-kapanış saati merak ediliyor. Peki, pazar günü marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
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Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi. Pazar günleri marketlerde zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Genelgede yer alan açıklamada "Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-¬05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadeleri kullanılmıştı.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
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Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.