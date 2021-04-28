Market çalışma saatleri (Hafta içi / Hafta sonu): Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor (29 Nisan-17 Mayıs)
Marketlerin çalışma saatleri tam kapanma genelgesi ile belli oldu. çişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tam kapanmada marketler, bakanlığın belirlediği saat aralığında açık olabilecek. Marketlerin çalışma saatleri zincir ve normal market türlerine göre hafta sonu farklılık gösterebilecek. Yasakta zincir marketler hafta sonu pazar günü kapalı tutulacak. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak adına marketlere gidip gelebilecekler. Peki, tam kapanma kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanmada marketlerin açılış ve kapanış saatleri.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından bir dizi yeni önlem paketi devreye girdi. Marketlerin çalışma saatleri, 29 Nisan tarihinde değişiyor. Tam kapanma dolayısıyla 17 gün boyunca geniş kapsamlı kısıtlama uygulamalarının görüleceği Türkiye genelinde, marketlerin açılış kapanış saatleri de bu kapsam içerisinde değerlendirilecek. Tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuyla birlikte hafta sonu çalışma saatleri de gündemdeki konular arasında yer alıyor. Peki, sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte 29 Nisan-17 Mayıs arası marketlerin çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
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29 NİSAN-17 MAYIS MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Marketlerin çalışma saatleri, tam kapanma sürecinin ardından yeniden ele alındı. Koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma sürecine giren Türkiye, pek çok alanda işletmelerin 17 günlüğüne kapanma kararı almasına yönelik kararlarını açıkladı. Karara göre zincir market pazar günleri kapalı olacak. İşte merak edilen soruların cevapları
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TAM KAPANMADA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre;
Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.
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MARKETLER İÇİN GENELGE YAYINLANDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi;
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.